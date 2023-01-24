Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:56
25-летняя тагильчанка сломала руку, поскользнувшись и упав на льду возле дома № 30 на улице Ильича. Это произошло, когда она выходила из подъезда. Местные жители утверждают, что управляющая компания убирает лед возле крыльца.
Окопные свечи для военных на СВО в Нижнем Тагиле изготавливают и принимают сразу в нескольких местах. Центр ветеранов боевых действий в ближайшее время готов отправить на более 250 таких горелок.
Декларации о доходах депутатов Госдумы и сенаторов не будут публиковаться с 1 марта 2023 года. Поэтому тагильчане больше не узнают, сколько зарабатывают парламентарии Константин Захаров, Антон Шипулин, Максим Иванов и другие.
Сержант войск Национальной гвардии РФ Лев Макеев, получивший Орден Мужества от президента, посетил торжественную встречу с первыми лицами Нижнего Тагила.
В Свердловской области местным жителям посоветовали перейти на однотарифную оплату за электроэнергию. Новые тарифы были приняты РЭК. Также согласно им, отменяется применение ночного тарифа в дневное время в выходные и праздники.
20,5 млн рублей потратят на переселение граждан из аварийного жилья в 2023 году в Нижнем Тагиле. На эти средства будет выплачена компенсация собственникам аварийного жилья в домах по улице Каспийская, 16 и Хохрякова, 2а. Кроме того, готова документация по 57 домам, признанным аварийными после 2017 года.