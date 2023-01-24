20,5 млн рублей потратят на переселение граждан из аварийного жилья в 2023 году в Нижнем Тагиле. На эти средства будет выплачена компенсация собственникам аварийного жилья в домах по улице Каспийская, 16 и Хохрякова, 2а. Кроме того, готова документация по 57 домам, признанным аварийными после 2017 года.