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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Доходы депутатов Госдумы засекретят, а на переселение в Нижнем Тагиле потратят 20 млн

Сегодня, 15:53
Фото: TagilCity.ru
Жительница Нижнего Тагила поскользнулась и сломала руку, а на фронт отправятся окопные свечи. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 января.

25-летняя тагильчанка сломала руку, поскользнувшись и упав на льду возле дома № 30 на улице Ильича.  Это произошло, когда она выходила из подъезда. Местные жители утверждают, что управляющая компания убирает лед возле крыльца.

Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича
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Окопные свечи для военных на СВО в Нижнем Тагиле изготавливают и принимают сразу в нескольких местах. Центр ветеранов боевых действий в ближайшее время готов отправить на более 250 таких горелок.

Еще 250 окопных свечей отправят на СВО из Нижнего Тагила
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Декларации о доходах депутатов Госдумы и сенаторов не будут публиковаться с 1 марта 2023 года. Поэтому тагильчане больше не узнают, сколько зарабатывают парламентарии Константин Захаров, Антон Шипулин, Максим Иванов и другие.

От жителей Нижнего Тагила скроют доходы депутата Госдумы Константина Захарова
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Сержант войск Национальной гвардии РФ Лев Макеев, получивший Орден Мужества от президента, посетил торжественную встречу с первыми лицами Нижнего Тагила.

Участник СВО из Нижнего Тагила вручил Владиславу Пинаеву памятный календарь
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В Свердловской области местным жителям посоветовали перейти на однотарифную оплату за электроэнергию. Новые тарифы были приняты РЭК. Также согласно им, отменяется применение ночного тарифа в дневное время в выходные и праздники.

На однотарифную оплату за свет рекомендовали перейти жителям Свердловской области
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20,5 млн рублей потратят на переселение граждан из аварийного жилья в 2023 году в Нижнем Тагиле. На эти средства будет выплачена компенсация собственникам аварийного жилья в домах по улице Каспийская, 16 и Хохрякова, 2а. Кроме того, готова документация по 57 домам, признанным аварийными после 2017 года.

20 млн потратят в Нижнем Тагиле на переселение людей из аварийного жилья
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