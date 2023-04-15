Россияне смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
На сегодняшний день россияне получают уведомления от Федеральной налоговой службы заказными письмами по почте. Также их можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика.
Чтобы получать уведомления на Госуслугах будет необходимо направить запрос в ФНС. Сделать это можно тогда, когда функция станет доступна. Документы, содержащие налоговую тайну плательщики смогут получать на Госуслугах только с личного согласия.