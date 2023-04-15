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Россияне смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги

15 апреля 2023, 06:26
Фото: 1MI
С июля 2023 года граждане России смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал Госуслуг в личном кабинете. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

На сегодняшний день россияне получают уведомления от Федеральной налоговой службы заказными письмами по почте. Также их можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика.

Чтобы получать уведомления на Госуслугах будет необходимо направить запрос в ФНС. Сделать это можно тогда, когда функция станет доступна. Документы, содержащие налоговую тайну плательщики смогут получать на Госуслугах только с личного согласия.

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#Евгения Сафина#Закон#Уведомления#Налоги#Общество#Россия#Владимир Путин
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