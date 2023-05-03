Шестилетний мальчик нашел зажигалку и случайно сжег иномарку в Верхней Пышме

Начался пожар с заднего бампера. Также было установлено, что транспорт кто-то поджег. Мальчика вычислили по камерам наблюдения. Он был опрошен в присутствии мамы и психолога. Ребенок рассказал, что вышел с папой гулять. На земле он нашел зажигалку и взял ее себе. Затем он убежал от папы и решил опробовать находку. Мальчик поджег бампер машины, а когда он загорелся, то убежал. Мальчик решил не рассказывать папе о содеянном.