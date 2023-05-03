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Шестилетний мальчик нашел зажигалку и случайно сжег иномарку в Верхней Пышме

3 мая 2023, 08:56
Фото: 1MI

Родители 6-летнего мальчика в Верхней Пышме заплатят 500 тысяч за сожженную иномарку

Шестилетний мальчик в Верхней Пышме вышел погулять во двор с папой и нашел зажигалку. Он спрятался за одной из машин и опробовал находку. В результате загорелся Opel Astra. Теперь родителям мальчика предстоит выплатить ущерб владельцу автомобиля.

Инцидент случился в августе 2022 года. На место возгорания выехали пожарные. После завершения тушения было обнаружено, что у иномарки повреждены задний бампер, крышка багажника, датчики парктроника, освещение номерного знака и задние фары. В общей сложности сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей.

Начался пожар с заднего бампера. Также было установлено, что транспорт кто-то поджег. Мальчика вычислили по камерам наблюдения. Он был опрошен в присутствии мамы и психолога. Ребенок рассказал, что вышел с папой гулять. На земле он нашел зажигалку и взял ее себе. Затем он убежал от папы и решил опробовать находку. Мальчик поджег бампер машины, а когда он загорелся, то убежал. Мальчик решил не рассказывать папе о содеянном.

В результате уголовное дело не было возбуждено, так как ребенка нельзя привлечь к ответственности. Однако владелица автомобиля обратилась в суд с иском к маме ребенка и потребовала возместить ущерб. Отец выступил соответчиком. Суд встал на сторону пострадавшей. Родители не согласились с таким решением и обжаловали его. Однако решение оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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