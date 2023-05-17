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Фестиваль «Тагильский калейдоскоп» состоится в парке «Народный» 20 мая

17 мая 2023, 13:52
Фото: 1MI
20 мая в парке «Народный» состоится VII областной народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп». Для посетителей будут работать 15 площадок и пройдет концертная программа.

Мероприятие начнется в 13.00, окончить его планируется в 17.00. Помимо культуры народов Урала гости смогут оценить национальный колорит китайцев, индусов и персов.

На сцене городские коллективы представят народно-стилизованные танцы и многонациональные песни. А в 16.00 начнет выступать приглашенный гость — фолк-группа «Солнцеворот» из Екатеринбурга.

Также запланированы показы мод, фотосессии в народном стиле и сари, мастер-классы по мехенди. Будет работать площадка «Народные забавы», на которой тагильчане смогут поучаствовать в играх на ловкость и силу. Гостям дадут пострелять из пушки и позвонить в колокол.

На «Тагильском калейдоскопе» организуют площадку для занятия йогой, откроется шатер местной общественной организации башкир с национальными музыкальными инструментами.

Любители настольных игр смогут собраться вместе и провести время. Будут бесплатные экскурсии по парку «Народный» и в музей «Солнечная береста». Также запланировано выступление команды по уличной атлетике «Стойкие». Организатором мероприятия является «Центр развития туризма» Нижнего Тагила.

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#Праздник#Парк Народный#Центр развития туризма#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгения Сафина
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