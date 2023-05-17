Фестиваль «Тагильский калейдоскоп» состоится в парке «Народный» 20 мая

Также запланированы показы мод, фотосессии в народном стиле и сари, мастер-классы по мехенди. Будет работать площадка «Народные забавы», на которой тагильчане смогут поучаствовать в играх на ловкость и силу. Гостям дадут пострелять из пушки и позвонить в колокол.