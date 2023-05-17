Фестиваль «Тагильский калейдоскоп» состоится в парке «Народный» 20 мая

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Мероприятие начнется в 13.00, окончить его планируется в 17.00. Помимо культуры народов Урала гости смогут оценить национальный колорит китайцев, индусов и персов.
На сцене городские коллективы представят народно-стилизованные танцы и многонациональные песни. А в 16.00 начнет выступать приглашенный гость — фолк-группа «Солнцеворот» из Екатеринбурга.
Также запланированы показы мод, фотосессии в народном стиле и сари, мастер-классы по мехенди. Будет работать площадка «Народные забавы», на которой тагильчане смогут поучаствовать в играх на ловкость и силу. Гостям дадут пострелять из пушки и позвонить в колокол.
На «Тагильском калейдоскопе» организуют площадку для занятия йогой, откроется шатер местной общественной организации башкир с национальными музыкальными инструментами.
Любители настольных игр смогут собраться вместе и провести время. Будут бесплатные экскурсии по парку «Народный» и в музей «Солнечная береста». Также запланировано выступление команды по уличной атлетике «Стойкие». Организатором мероприятия является «Центр развития туризма» Нижнего Тагила.