Что происходит с ценами на оливье, борщи и окрошку?

В целом, стоимость одной порции окрошки, по данным на 13 мая 2022 года, обходилась в 54,5 рублей. А по состоянию на 10 мая 2023 года такое же блюдо стоит 46,13 рублей. Таким образом, согласно данным Росстата, окрошка за год стала дешевле на 15%. Причина в том, что «дорогих» по нынешним расценкам продуктов для этого блюда нужно немного.