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Что происходит с ценами на оливье, борщи и окрошку?

18 мая 2023, 08:57
Фото: 1MI
Индекс окрошки бьет рекорды. На стоимость приготовления этого блюда влияют цены на основные ингредиенты для него — это картошка и огурцы. Цены порой разнятся — как в большую, так и меньшую сторону. Это же касается и других популярных блюд привычной для россиян кухни. Например, оливье и борща.

Индекс окрошки, то есть цена на необходимые для приготовления блюда ингредиенты, за последний год, как сообщает «Платформа ОФД», возрос на 3%. Об этом сообщают «Новые известия».

Теперь, чтобы затовариться всеми нужными ингредиентами для окрошки, необходимо потратить примерно 900 рублей. В такую сумму окрошка обойдется, если покупать продукты на рынке или в сетевых магазинах. В онлайн-маркетах сумма выйдет больше. Там рост индекса окрошки составил 20% — придется потратить примерно 1100 рублей.

В целом, стоимость одной порции окрошки, по данным на 13 мая 2022 года, обходилась в 54,5 рублей. А по состоянию на 10 мая 2023 года такое же блюдо стоит 46,13 рублей. Таким образом, согласно данным Росстата, окрошка за год стала дешевле на 15%. Причина в том, что «дорогих» по нынешним расценкам продуктов для этого блюда нужно немного.

Происходит это, например, благодаря картофелю, который в мае 2023 года стоит 33,17 рублей против 112,57 рублей в аналогичный период прошлого года. В общей сложности за год он подешевел на 70,5%. Зато огурцы подорожали почти на 30% в сравнении с прошлым годом.

Касательно борща, то в мае прошлого года одна порция обходилась человеку в 100 рублей. Теперь блюдо будет стоить 94 рубля. Это цена выгоднее на 6,5%, чем годом ранее. Также этой весной подешевела капуста — с 63,2 рубля за килограмм до 39,48 рублей.

Стоимость говядины с костью выросла на 4,15% — до 491 рублей за килограмм, а томатные консервы подорожали на 10,3% — до 333 рублей за килограмм.

Продукты для салата оливье стали дороже. В мае прошлого года одна порция стоила 74,34 рубля, а теперь такая же обойдется в примерно 77,15 рублей. Таким образом, оливье стал дороже на 3,8% за год.

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#Елена Озерова#Продукты#Борщ#Окрошка#Капуста#Картофель#Цены#Свердловская область
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