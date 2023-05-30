Мэрия Серова покупает КАМАЗ для вечеринок

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Аукцион уже находится на сайте Госзакупок. Власти хотят купить машину на базе модели КамАЗ-43118. Поставщик автоклуба определен.
Контракт заключен с ООО «КОМСТАР». Представители администрации снизили начальную стоимость договора на один миллион рублей. Машина поступит заказчику в конце сентября этого года.
Глава Серовского городского округа Василий Сизиков ранее говорил, что наличие подобной машины позволит танцевать всей деревне.