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Мэрия Серова покупает КАМАЗ для вечеринок

30 мая 2023, 09:59
Фото: 1MI
КАМАЗ для вечеринок решила купить мэрия Серова. Из бюджета будет выделено 18,7 млн рублей на покупку.

Аукцион уже находится на сайте Госзакупок. Власти хотят купить машину на базе модели КамАЗ-43118. Поставщик автоклуба определен.

Контракт заключен с ООО «КОМСТАР». Представители администрации снизили начальную стоимость договора на один миллион рублей. Машина поступит заказчику в конце сентября этого года.

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков ранее говорил, что наличие подобной машины позволит танцевать всей деревне.

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#Елена Озерова#Серов#КАМАЗ#Вечринки#Общество#Свердловская область
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