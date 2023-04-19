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Мэра Артемовского оштрафовали за игнорирование обращений

19 апреля 2023, 12:57
Фото: 1MI
За игнорирование обращений граждан оштрафован мэр Артемовского Константин Трофимов. Сумма штрафа - пять тысяч рублей.

Штраф ему назначили за то, что он своевременно не дал ответа на запрос дирекции по тепловодоснабжению филиала «Российской железной дороги», сообщили в региональной прокуратуре.

По закону, ответ на запрос чиновник должен был дать за 30 дней. В этот срок ему необходимо было предоставить данные о собственниках дома, которые получают воду и отопление.

Известно, что на тот запрос мэр ответил, опоздав на месяц. Поэтому руководство РЖД пожаловалось в прокуратуру, а в ведомстве документы передали в суд.

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