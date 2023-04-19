Мэра Артемовского оштрафовали за игнорирование обращений

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Штраф ему назначили за то, что он своевременно не дал ответа на запрос дирекции по тепловодоснабжению филиала «Российской железной дороги», сообщили в региональной прокуратуре.
По закону, ответ на запрос чиновник должен был дать за 30 дней. В этот срок ему необходимо было предоставить данные о собственниках дома, которые получают воду и отопление.
Известно, что на тот запрос мэр ответил, опоздав на месяц. Поэтому руководство РЖД пожаловалось в прокуратуру, а в ведомстве документы передали в суд.