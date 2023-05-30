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Published Сегодня, 14:02

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Огненные смерчи могут образоваться в Свердловской области из-за жары

30 мая 2023, 14:02
Фото: 1MI

Огненные смерчи прогнозируют синоптики в Свердловской области из-за жары

В связи с погодными условиями в Свердловской области могут произойти огненные смерчи.

Уже сейчас на улицах стоит засушливая погода с отсутствием осадком. Синоптики прогнозируют в регионе жаркое лето. Они уверены, что погода может достигнуть +35 градусов тепла, пишет «КП-Екатеринбург».

Как рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, аномальная жара произошла из-за блокирующего антициклона, который пришел в Свердловскую область с запада России.

Такие явления, как он утверждает, не быстрые. Поэтому аналогичная погода, полагает синоптик, будет стоять и в дальнейшем – от двух недель и более.

Одним из примеров может служить жаркое лето 2010 года в европейской части России. Тогда блокирующий антициклон существовал долгие 40 дней и ночей, - добавил Леонид.

Эксперт отметил, что огненный вихрь в регионе возможен, если обычные вихри совпадут с природными пожарами. Они возможны в том случае, когда над пожаром за счет активно восходящего потока воздуха формируется такой столб из искр и поднимающегося огня.

Кроме того, когда жара сменится на более прохладную погоду, это может сопровождаться и другими природными явлениями. Это могут быть сильные ливневые дожди, грозы или шквалы.

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#Свердловская область#Погода#Жара#Синоптики#Прогноз#Природа#Елена Озерова
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