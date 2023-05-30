Огненные смерчи могут образоваться в Свердловской области из-за жары

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Уже сейчас на улицах стоит засушливая погода с отсутствием осадком. Синоптики прогнозируют в регионе жаркое лето. Они уверены, что погода может достигнуть +35 градусов тепла, пишет «КП-Екатеринбург».
Как рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, аномальная жара произошла из-за блокирующего антициклона, который пришел в Свердловскую область с запада России.
Такие явления, как он утверждает, не быстрые. Поэтому аналогичная погода, полагает синоптик, будет стоять и в дальнейшем – от двух недель и более.
Одним из примеров может служить жаркое лето 2010 года в европейской части России. Тогда блокирующий антициклон существовал долгие 40 дней и ночей, - добавил Леонид.
Эксперт отметил, что огненный вихрь в регионе возможен, если обычные вихри совпадут с природными пожарами. Они возможны в том случае, когда над пожаром за счет активно восходящего потока воздуха формируется такой столб из искр и поднимающегося огня.
Кроме того, когда жара сменится на более прохладную погоду, это может сопровождаться и другими природными явлениями. Это могут быть сильные ливневые дожди, грозы или шквалы.