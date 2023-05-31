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Сирены в память погибших в ВОВ прозвучат в Волчанске

31 мая 2023, 06:09
Фото: 1MI
Сигналы сирен в память о погибших участниках ВОВ прозвучат в Волчанске 22 июня 2023 года.

В день памяти и скорби будут включены сирены централизованного уведомления местных жителей, рассказали в пресс-службе администрации города.

Сигнал сирен местные жители услышат днем в 14:15 часов по местному времени.

Напомним, 15-28 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле проводилась профилактическая проверка сирен и громкоговорителей на предмет выявления каких-либо неисправностей. Жителей города в эти дни призвали сохранять спокойствие и заниматься повседневными делами.

В Нижнем Тагиле сработают сирены
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#Елизавета Зиборова#Сирены#Сигнал#ВОв#День памяти и скорби#Общество#Система оповещения#Свердловская область#Волчанск
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