Сирены в память погибших в ВОВ прозвучат в Волчанске

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В день памяти и скорби будут включены сирены централизованного уведомления местных жителей, рассказали в пресс-службе администрации города.
Сигнал сирен местные жители услышат днем в 14:15 часов по местному времени.
Напомним, 15-28 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле проводилась профилактическая проверка сирен и громкоговорителей на предмет выявления каких-либо неисправностей. Жителей города в эти дни призвали сохранять спокойствие и заниматься повседневными делами.