Сирены в память погибших в ВОВ прозвучат в Волчанске

Напомним, 15-28 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле проводилась профилактическая проверка сирен и громкоговорителей на предмет выявления каких-либо неисправностей. Жителей города в эти дни призвали сохранять спокойствие и заниматься повседневными делами.