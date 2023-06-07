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Наркокурьер из Екатеринбурга закупил 5 кг товара, но попался в Татарстане

7 июня 2023, 09:55
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга хотел продавать наркотики у себя на родине. Однако его поймали с партией запрещенных веществ в Набережных Челнах.

Установлено, что весной текущего года обвиняемый получил от неизвестного в поселке Некрасовка Московской области крупную партию наркотиков. Их масса превысила 4,8 кг.

Мужчина решил возвращаться с товаром домой, но на въезде в автоград по М-7 его задержали правоохранители. Запрещенные вещества нашли и изъяли.

Прокуратура Челнов утвердила обвинительное заключение для 29-летнего екатеринбуржца. Ему вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дело передали в городской суд.

Ранее пенсионерка вывезла из Екатеринбурга фаршированную наркотиками рыбу. Всего правоохранители нашли 41 сверток запрещенных веществ.

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#Марина Шорина#Наркотики#Татарстан#Прокуратура#Криминал#Екатеринбург
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