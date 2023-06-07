Наркокурьер из Екатеринбурга закупил 5 кг товара, но попался в Татарстане

Житель Екатеринбурга хотел продавать наркотики у себя на родине. Однако его поймали с партией запрещенных веществ в Набережных Челнах.

Установлено, что весной текущего года обвиняемый получил от неизвестного в поселке Некрасовка Московской области крупную партию наркотиков. Их масса превысила 4,8 кг. Мужчина решил возвращаться с товаром домой, но на въезде в автоград по М-7 его задержали правоохранители. Запрещенные вещества нашли и изъяли. Прокуратура Челнов утвердила обвинительное заключение для 29-летнего екатеринбуржца. Ему вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дело передали в городской суд. Ранее пенсионерка вывезла из Екатеринбурга фаршированную наркотиками рыбу. Всего правоохранители нашли 41 сверток запрещенных веществ. Читайте также: Безработный москвич майнил в клубах Екатеринбурга Фаршированную наркотиками рыбу пыталась вывезти из Екатеринбурга пенсионерка Мужчина задержан за рисование рекламы наркотиков на домах в Заречном