Освободить участников СВО от наказания за нетяжкие преступления предложили в Госдуме

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Документ размещен в электронной базе Госдумы. В тексте пояснительной записки сказано, что эти гарантии предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также тех, кто совершил преступления, но был призван на службу по мобилизации или в военное время, либо заключил контракт.
При этом контроль за поведением данных граждан будет возлагаться на командование воинских частей. Делать это они будут до того момента, пока уголовная ответственность не будет снята.
По мнению авторов документа, инициатива позволит достигнуть целей наказания. При этом она не противоречит уголовному кодексу и в то же время позволит укомплектовать вооруженные силы, пишут «Новые известия».