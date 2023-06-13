Освободить участников СВО от наказания за нетяжкие преступления предложили в Госдуме

Документ размещен в электронной базе Госдумы. В тексте пояснительной записки сказано, что эти гарантии предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также тех, кто совершил преступления, но был призван на службу по мобилизации или в военное время, либо заключил контракт.