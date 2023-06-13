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Освободить участников СВО от наказания за нетяжкие преступления предложили в Госдуме

13 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
Проект об уголовной ответственности граждан, принимающих участие в спецоперации, внесен в Госдуму. Он предлагает освободить мобилизованных и контрактников от ответственности за преступления небольшой и средней тяжести после увольнения или награждения.

Документ размещен в электронной базе Госдумы. В тексте пояснительной записки сказано, что эти гарантии предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также тех, кто совершил преступления, но был призван на службу по мобилизации или в военное время, либо заключил контракт.

При этом контроль за поведением данных граждан будет возлагаться на командование воинских частей. Делать это они будут до того момента, пока уголовная ответственность не будет снята.

По мнению авторов документа, инициатива позволит достигнуть целей наказания. При этом она не противоречит уголовному кодексу и в то же время позволит укомплектовать вооруженные силы, пишут «Новые известия».

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#Военный#Ответственность#Госдума#Законопроект#Общество#Ирина Кирилова
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