tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Изображение материала

В Каменске-Уральском провоют сирены

13 июня 2023, 10:27
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском 22 июня будут выть сирены. Это произойдет в день памяти и скорби.

Их включат в 14:15. Также состоится минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

День памяти и скорби был установлен 27 лет назад. В этот день в России приспускают флаги.

Сирены включат по всей территории региона ежегодно в этот день именно в 14:15, так как в это время (12:15 мск) по радио выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сообщил, что Германия напала на Советский Союз.

Сирены в память погибших в ВОВ прозвучат в Волчанске
Узнать подробнее
Читайте также:
Сирены не завоют в Нижнем Тагиле по вине хакеровВ Нижнем Тагиле сработают сирены
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Сирены#Война#Минута молчания#Общество
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Сегодня, 11:43
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 11:38
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Сегодня, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Сегодня, 13:28