В Каменске-Уральском провоют сирены

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Их включат в 14:15. Также состоится минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
День памяти и скорби был установлен 27 лет назад. В этот день в России приспускают флаги.
Сирены включат по всей территории региона ежегодно в этот день именно в 14:15, так как в это время (12:15 мск) по радио выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сообщил, что Германия напала на Советский Союз.