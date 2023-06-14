Продавщица магазина в Карпинске скрутила вора

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:36
Мужчина намеревался украсть алкоголь, однако его заметила одна из сотрудниц магазина и сказала, чтобы он вернул товар на место. Вместо этого свердловчанин стал на нее бросаться, и девушка позвала на помощь коллегу, которая вызвала охрану, пишет «КП-Екатеринбург».
Посетитель алкомаркета принялся угрожать, что зарежет всех, кто находится в магазине, а также попытался напасть на одну из продавщиц. Однако женщина сумела скрутить дебошира.
Напомним, 5 апреля 2023 года в Качканаре местный житель напал на работницу магазина и предпринял попытку украсть маленького ребенка из коляски. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. В отношении дебошира возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.