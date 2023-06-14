Продавщица магазина в Карпинске скрутила вора

Мужчина намеревался украсть алкоголь, однако его заметила одна из сотрудниц магазина и сказала, чтобы он вернул товар на место. Вместо этого свердловчанин стал на нее бросаться, и девушка позвала на помощь коллегу, которая вызвала охрану, пишет «КП-Екатеринбург».