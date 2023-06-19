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Двое детей погибли в водоемах Свердловской области с начала мая

19 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI
С начала мая 2023 года в Свердловской области утонули двое несовершеннолетних. В 2022-м за весь летний сезон зафиксировали 11 смертей на воде среди детей.

Некоторых из погибших поисковые отряды объявляли в розыск. Представители «ЛизаАлерт» делятся, что такие заявки для них действительно страшные. Якобы дети недооценивают опасность воды, а взрослые не успевают среагировать. Тонущий ребенок не кричит, не бьет руками по воде, а уходит быстро и тихо.

Жителям региона советуют обеспечить безопасность ребенка на воде, передает «КП-Екатеринбург». Дети непредсказуемы и могут придумать игры, связанные с водой. Кроме того, лучше не рассчитывать на надувные нарукавники, круги, матрасы — они считаются предметами для игр под присмотром взрослых, но не для спасения.

Также рекомендуется учить несовершеннолетних плавать. Детям постарше нужно говорить про опасность воды, про то, как взрослых губит самонадеянность и недооценка рисков.

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#Марина Шорина#Утонул ребенок#МЧС#Лиза Алерт#Спасение#Утопленник#Происшествия#Свердловская область
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