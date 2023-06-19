Двое детей погибли в водоемах Свердловской области с начала мая

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Некоторых из погибших поисковые отряды объявляли в розыск. Представители «ЛизаАлерт» делятся, что такие заявки для них действительно страшные. Якобы дети недооценивают опасность воды, а взрослые не успевают среагировать. Тонущий ребенок не кричит, не бьет руками по воде, а уходит быстро и тихо.
Жителям региона советуют обеспечить безопасность ребенка на воде, передает «КП-Екатеринбург». Дети непредсказуемы и могут придумать игры, связанные с водой. Кроме того, лучше не рассчитывать на надувные нарукавники, круги, матрасы — они считаются предметами для игр под присмотром взрослых, но не для спасения.
Также рекомендуется учить несовершеннолетних плавать. Детям постарше нужно говорить про опасность воды, про то, как взрослых губит самонадеянность и недооценка рисков.