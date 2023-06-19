Двое детей погибли в водоемах Свердловской области с начала мая

Жителям региона советуют обеспечить безопасность ребенка на воде, передает «КП-Екатеринбург». Дети непредсказуемы и могут придумать игры, связанные с водой. Кроме того, лучше не рассчитывать на надувные нарукавники, круги, матрасы — они считаются предметами для игр под присмотром взрослых, но не для спасения.