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Супруги получили ожоги при попытке потушить огонь в доме в Нижнем Тагиле

22 июня 2023, 12:23
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО
В Нижнем Тагиле супруги, владеющие частным домом, получили сильные ожоги: они пытались потушить пожар. Произошло ЧП в ночь с 21 на 22 июня в СНТ «Старатель-1».

Муж и жена получили 20% и 10% ожогов тела и были госпитализированы. Медики квалифицировали такие ожоги как средняя степень тяжести, сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

Дом загорелся по улице Цветочная. Вызвав пожарных, пара стала самостоятельно тушить пламя, но огонь продолжал разгораться.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО

К моменту приезда спасателей, горел уже весь дом. Они потушили пламя за 20 минут. Помимо дома, сгорела и иномарка Skoda Fabia на одном из участков. Повредился и соседний садовый домик.

По предварительной версии, это произошло из-за электропроводки, которая находилась в аварийном режиме. Проводится проверка.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Супруги#Тушение#Спасатели#Происшествия
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