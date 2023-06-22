Супруги получили ожоги при попытке потушить огонь в доме в Нижнем Тагиле

К моменту приезда спасателей, горел уже весь дом. Они потушили пламя за 20 минут. Помимо дома, сгорела и иномарка Skoda Fabia на одном из участков. Повредился и соседний садовый домик.



По предварительной версии, это произошло из-за электропроводки, которая находилась в аварийном режиме. Проводится проверка.