Умер глава поселка под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
С 2007 года мужчина входил в союз торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. В организации выразили соболезнование родным и близким из-за кончины Панова.
Он был талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к людям. Мы всегда будем помнить его жизнерадостность, высокие душевные и моральные качества. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда, — добавили в ТПП.
Прощание с ним состоится 28 июня. Его проведут в большом зале «Реквием» в 11:30. Он находится по адресу: улица Челюскинцев, 47.