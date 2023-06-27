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Умер глава поселка под Нижним Тагилом

27 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
Накануне, 26 июня, скончался староста поселка Анатольская села Николо-Павловское Борис Панов. Он был директором ООО «Уралмагистраль».

С 2007 года мужчина входил в союз торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. В организации выразили соболезнование родным и близким из-за кончины Панова.

Он был талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к людям. Мы всегда будем помнить его жизнерадостность, высокие душевные и моральные качества. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда, — добавили в ТПП.

Прощание с ним состоится 28 июня. Его проведут в большом зале «Реквием» в 11:30. Он находится по адресу: улица Челюскинцев, 47.

Фото: Администрация Николо-Павловского
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