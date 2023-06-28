Бизнесмена арестовали за избиение строителя в Екатеринбурге

Из палаты мужчина передал заявление в правоохранительные органы с указанием имен нападавших. Одним из них оказался Нефедов, пишет Е1. Строитель считает, что ему мстят за обращение в полицию. Ранее потерпевший рассказал, что у него на протяжении нескольких лет вымогали деньги, угрожали, били.