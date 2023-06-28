Бизнесмена арестовали за избиение строителя в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Из палаты мужчина передал заявление в правоохранительные органы с указанием имен нападавших. Одним из них оказался Нефедов, пишет Е1. Строитель считает, что ему мстят за обращение в полицию. Ранее потерпевший рассказал, что у него на протяжении нескольких лет вымогали деньги, угрожали, били.
В день, когда суд избирал меру пресечения, против Нефедова возбудили еще одно уголовное дело за вымогательство. Изначально ему вменялось лишь умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но после действия переквалифицировали.
Ранее жителя Екатеринбурга задержали полицейские-наркоборцы, а он обвинил их в вымогательстве денег и побоях. Якобы правоохранители вытащили его из автомобиля, когда он выезжал с дачного участка.