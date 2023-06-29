Из-за непогоды задержан вылет пяти рейсов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Так, задержаны рейсы из Екатеринбурга в Ереван, Москву, Ош, Владикавказ и Стамбул. Об этом сообщают данные на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан рейс в Сочи. Причиной задержки стала поломка самолета. В итоге, спустя час, пассажирам пришлось покинуть борт.
Позже появилась информация о том, что рейс задерживается минимум на пять часов, а когда пассажирам предоставят резервный самолет — не сообщили.