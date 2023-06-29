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Из-за непогоды задержан вылет пяти рейсов в Екатеринбурге

29 июня 2023, 15:28
Фото: 1MI
Пять авиарейсов в Екатеринбурге задержаны на час в связи с непогодой.

Так, задержаны рейсы из Екатеринбурга в Ереван, Москву, Ош, Владикавказ и Стамбул. Об этом сообщают данные на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан рейс в Сочи. Причиной задержки стала поломка самолета. В итоге, спустя час, пассажирам пришлось покинуть борт.

Позже появилась информация о том, что рейс задерживается минимум на пять часов, а когда пассажирам предоставят резервный самолет — не сообщили.

Из-за поломки самолета задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Задержка рейса#Самолет#Кольцово#Аэропорт#Непогода#Пассажиры#Авиарейс#Транспорт
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