Летний кинотеатр откроют в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В летнем кинотеатре будут показывать культовые фильмы, романтические комедии, мультфильмы и так далее, рассказали в пресс-службе парка Маяковского.
В кинотеатре под открытым небом картины будут показывать ежедневно с 16 часов дня. В будние дни будет демонстрироваться два сеанса, а в выходные три.
Работа кинотеатра продлится с 1 июля до 20 августа 2023 года.
Напомним, 11–13 августа 2023 года в Нижнем Тагиле будет отмечаться День города. В эти дни состоятся различные праздничные мероприятия, а также ожидается салют.