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Летний кинотеатр откроют в Екатеринбурге

29 июня 2023, 04:51
Фото: Midjourney
Летний кинотеатр под открытым небом откроется в ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге. Открытие состоится 1 июля 2023 года.

В летнем кинотеатре будут показывать культовые фильмы, романтические комедии, мультфильмы и так далее, рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

В кинотеатре под открытым небом картины будут показывать ежедневно с 16 часов дня. В будние дни будет демонстрироваться два сеанса, а в выходные три.

Работа кинотеатра продлится с 1 июля до 20 августа 2023 года.

Напомним, 11–13 августа 2023 года в Нижнем Тагиле будет отмечаться День города. В эти дни состоятся различные праздничные мероприятия, а также ожидается салют.

Концерты, мероприятия и салют. Как пройдет День города в Нижнем Тагиле
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