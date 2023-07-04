В Екатеринбурге водитель иномарки врезался в забор и погиб

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Мужчине было 24 года. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
ЧП произошло в 2:44 4 июля около дома на проспекте Космонавтов, 68. Предварительно известно, что мужчине могло неожиданно стать плохо.
После этого представители ГАИ призвали водителей придерживаться правил дорожного движения и пристегиваться ремнями безопасности, находясь за рулем.
Напомним, что 3 июля четыре человека скончались в ДТП с участием двух автомобилей на Серовском тракте. После случившегося одна из машин сгорела.