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В Екатеринбурге водитель иномарки врезался в забор и погиб

4 июля 2023, 08:37
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Водитель машины марки Mazda врезался в забор в Екатеринбурге и погиб на месте ЧП.

Мужчине было 24 года. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

ЧП произошло в 2:44 4 июля около дома на проспекте Космонавтов, 68. Предварительно известно, что мужчине могло неожиданно стать плохо.

После этого представители ГАИ призвали водителей придерживаться правил дорожного движения и пристегиваться ремнями безопасности, находясь за рулем.

Напомним, что 3 июля четыре человека скончались в ДТП с участием двух автомобилей на Серовском тракте. После случившегося одна из машин сгорела.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Авария#Забор#Иномарка#Происшествия
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