«Похоронят в закрытом гробу»: стали известны детали гибели 18-летней свердловчанки

Опознать Анастасию получилось только по ярким волосам и татуировкам. На одной из татуировок было имя ее 2,5-летнего сына. Мама девушки рассказала, что труп Анастасии был найден повешенным на дереве. Следствие будет выяснять, было ли это самоубийством, или девушке помогли.