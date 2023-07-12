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«Похоронят в закрытом гробу»: стали известны детали гибели 18-летней свердловчанки

12 июля 2023, 10:55
Фото: 1MI

Стали известны подробности гибели 18-летней свердловской матери

Семья 18-летней Анастасии Евдокимовой рассказали подробности ее гибели. Ранее сообщалось, что девушку нашли в лесу мертвой.

Труп был найден под Буланашем. Хоронить девушку будут в закрытом гробу, так как ее тело находилось на жаре почти месяц (все это время девушку искали правоохранители и волонтеры), пишет Е1.

Опознать Анастасию получилось только по ярким волосам и татуировкам. На одной из татуировок было имя ее 2,5-летнего сына. Мама девушки рассказала, что труп Анастасии был найден повешенным на дереве. Следствие будет выяснять, было ли это самоубийством, или девушке помогли.

Также может быть возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства. Но предварительно известно, что следов криминала в произошедшем нет.

Похоронят девушку в поселке Красногвардейском, где прошло ее детство и проживает ее семья.

Пропавшая 18-летняя девушка найдена мертвой в лесу в Свердловской области
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#Лес#Труп#Молодая мать#Следствие#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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