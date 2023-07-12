«Похоронят в закрытом гробу»: стали известны детали гибели 18-летней свердловчанки

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Труп был найден под Буланашем. Хоронить девушку будут в закрытом гробу, так как ее тело находилось на жаре почти месяц (все это время девушку искали правоохранители и волонтеры), пишет Е1.
Опознать Анастасию получилось только по ярким волосам и татуировкам. На одной из татуировок было имя ее 2,5-летнего сына. Мама девушки рассказала, что труп Анастасии был найден повешенным на дереве. Следствие будет выяснять, было ли это самоубийством, или девушке помогли.
Также может быть возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства. Но предварительно известно, что следов криминала в произошедшем нет.
Похоронят девушку в поселке Красногвардейском, где прошло ее детство и проживает ее семья.