«Захотел и предложил»: в Тагиле подросток попросил 8-летнюю девочку пойти в подвал

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Произошел инцидент 10 июля примерно в 18:30 на Красном Камне. В этот момент девочка стояла на улице, недалеко от подъезда своего дома, и встречала маму. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».
Я как раз подошла в то время, когда этот молодой человек уже отходил от дочери. Он шел с какой-то девушкой в синем костюме. Конечно, ребенок очень сильно испугался. Я догнала эту парочку. На мой вопрос зачем он предложил пойти в подвал, он дерзко ответил: «Захотел и предложил», — рассказала мама ребенка.
По словам женщины, подростка никак не смутил ее вопрос. В целом, школьник вел себя хамовато, утверждает тагильчанка.