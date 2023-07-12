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«Захотел и предложил»: в Тагиле подросток попросил 8-летнюю девочку пойти в подвал

12 июля 2023, 09:14
Фото: "Инцидент. Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле подросток предложил 8-летней девочке пойти с ним в подвал

В Нижнем Тагиле подросток предложил 8-летней девочке, недалеко от которой находилась ее мама, пройти с ним в подвал. На вопрос ее матери, зачем он это сделал, он ответил, что «захотел и предложил».

Произошел инцидент 10 июля примерно в 18:30 на Красном Камне. В этот момент девочка стояла на улице, недалеко от подъезда своего дома, и встречала маму. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Я как раз подошла в то время, когда этот молодой человек уже отходил от дочери. Он шел с какой-то девушкой в синем костюме. Конечно, ребенок очень сильно испугался. Я догнала эту парочку. На мой вопрос зачем он предложил пойти в подвал, он дерзко ответил: «Захотел и предложил», — рассказала мама ребенка.

По словам женщины, подростка никак не смутил ее вопрос. В целом, школьник вел себя хамовато, утверждает тагильчанка.

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#Елена Озерова#Подросток#Девочка#Ребенок#Подвал#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив
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