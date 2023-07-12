«Захотел и предложил»: в Тагиле подросток попросил 8-летнюю девочку пойти в подвал

В Нижнем Тагиле подросток предложил 8-летней девочке пойти с ним в подвал

В Нижнем Тагиле подросток предложил 8-летней девочке, недалеко от которой находилась ее мама, пройти с ним в подвал. На вопрос ее матери, зачем он это сделал, он ответил, что «захотел и предложил».