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В Китае казнили отравившую в садике детей воспитательницу

15 июля 2023, 10:44
Фото: 1MI
В Китае казнили воспитательницу детского сада, которая намеренно отравила воспитанников в городе Цзяоцзо.

Массовое пищевое отравление у детей было зафиксировано в марте 2019 года. Следствие выяснило, что из-за конфликта с коллегой воспитательница подсыпала в пищу воспитанникам нитрит натрия. В результате пострадало 25 дошкольников. Один из них скончался после 10 месяцев лечения.

Также стало известно, что в 2017 года на почве бытовой ссоры женщина отравила этим же веществом и своего мужа. Он остался жив. Казнили преступницу 13 июля, пишет ТАСС.

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#Евгения Сафина#Дети#Казнь#Смерть#Отравление#Китай#Криминал#Детский сад#Воспитательница
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