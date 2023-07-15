В Китае казнили отравившую в садике детей воспитательницу

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Массовое пищевое отравление у детей было зафиксировано в марте 2019 года. Следствие выяснило, что из-за конфликта с коллегой воспитательница подсыпала в пищу воспитанникам нитрит натрия. В результате пострадало 25 дошкольников. Один из них скончался после 10 месяцев лечения.
Также стало известно, что в 2017 года на почве бытовой ссоры женщина отравила этим же веществом и своего мужа. Он остался жив. Казнили преступницу 13 июля, пишет ТАСС.