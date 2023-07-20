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Двух юношей из Екатеринбурга обвинили в регулярной краже продуктов

20 июля 2023, 10:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жители обвинили двоих парней в том, что они обкрадывают супермаркеты «Жизньмарт». «Работают» юноши преимущественно в центре города и в Заречном районе.

Пожаловались на происходящее сами сотрудники торговых точек, пишет Е1. Они утверждают, что при каждой их попытке остановить воров, те начинают агрессию — например, кидаются краденым сыром и кричат матом.

По словам сотрудников, парки всегда крадут на разные суммы. Но в большинстве случаев это ущерб на более чем 500 рублей за раз. По словам продавцов, недавно они украли мороженое.

Задержать их никому не удалось, так как после краж он быстро убегают. Ранее представители магазинов не обращались в полицию, но после очередной кражи решили это сделать.

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#Екатеринбург#Кража#Магазин#Продукты#18+#Инцидент#Елена Озерова
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