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Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Авиакомпания Red Wings высказалась о застрявшим в Анталье жителях Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings высказалась о застрявшим в Анталье жителях Екатеринбурга

14 августа 2023, 12:32
Фото: 1MI
Авиакомпания Red Wings впервые прокомментировала задержки рейсов из Турции в Екатеринбург.

Из-за задержки порядка 800 человек не могут вылететь из Антальи в уральскую столицу и обратно.

В авиакомпании сказали, что задержка произошла по техническим причинам, сообщил перевозчик. Это произошло из-за того, что в одно время вышли из строя два самолета Boeing-777.

Чтобы выровнять ситуацию и скорректировать расписание Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании «Северный ветер». Лайнер уже вылетел из Москвы. На нем екатеринбуржцы смогут добраться с отдыха в Турции домой.

Ранее сообщалось, что самолет должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа утром из аэропорта Кольцово. Однако рейс перенесли на 14 августа в 02:55. Позже стало известно, что туристов, которые уже 24 часа не могут улететь из курорта в Екатеринбург, вывезет компания PEGAS Touristik.

Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержан почти на двое суток
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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Задержка рейса#Рейс#Турция#Самолет#Происшествия
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