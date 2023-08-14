Авиакомпания Red Wings высказалась о застрявшим в Анталье жителях Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что самолет должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа утром из аэропорта Кольцово. Однако рейс перенесли на 14 августа в 02:55. Позже стало известно, что туристов, которые уже 24 часа не могут улететь из курорта в Екатеринбург, вывезет компания PEGAS Touristik.