Авиакомпания Red Wings высказалась о застрявшим в Анталье жителях Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Из-за задержки порядка 800 человек не могут вылететь из Антальи в уральскую столицу и обратно.
В авиакомпании сказали, что задержка произошла по техническим причинам, сообщил перевозчик. Это произошло из-за того, что в одно время вышли из строя два самолета Boeing-777.
Чтобы выровнять ситуацию и скорректировать расписание Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании «Северный ветер». Лайнер уже вылетел из Москвы. На нем екатеринбуржцы смогут добраться с отдыха в Турции домой.
Ранее сообщалось, что самолет должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа утром из аэропорта Кольцово. Однако рейс перенесли на 14 августа в 02:55. Позже стало известно, что туристов, которые уже 24 часа не могут улететь из курорта в Екатеринбург, вывезет компания PEGAS Touristik.