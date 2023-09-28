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В Екатеринбурге суд отменил штраф «Мемориалу»* за нарушение отчетности иноагента

В Екатеринбурге суд отменил штраф «Мемориалу»* за нарушение отчетности иноагента

28 сентября 2023, 12:25
Фото: 1MI
Свердловский областной суд отменил 350-тысячный штраф екатеринбургскому «Мемориалу»*, назначенный за нарушение отчетности иноагента.

Об отмене решения, в конце августа вынесенного Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу организации Алексея Мосина. По его словам, дело будет передано на рассмотрение в Кировский районный суд,

Напомним, суд в Екатеринбурге признал местное отделение «Мемориала»* иностранным агентом еще в феврале 2016 года. В 2020 году филиал оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, а в 2022 году еще трижды в общей сложности на 700 тысяч рублей — по обвинению в дискредитации армии.

*Организация включена в реестр иностранных агентов Минюста РФ и ликвидирована Верховным судом РФ

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#Суд#Общественники#Общественник#Екатеринбург#Иноагент#Иноагентов#Григорий Орлов
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