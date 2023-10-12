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ФК «Урал» выразил соболезнования семье погибшего в ДТП тагильского футболиста

ФК «Урал» выразил соболезнования семье погибшего в ДТП тагильского футболиста

12 октября 2023, 13:56
Фото: Евгений Ситников / ФК «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» выразил соболезнования родным игрока из Нижнего Тагила Евгения Ситникова, погибшего в ДТП на трассе в Пермском крае.

В посте в Telegram-канале ФК представители клуба вспомнили последние матчи с участием Ситникова, которые вызвали у зрителей массу эмоций.

Тогда мы с удовольствием разделили атмосферу радости и счастья с нашими соседями. Теперь же мы вместе разделяем скорбь, — говорится в публикации.

О самом ДТП сообщалось ранее. Автомобиль с четырьмя футболистами столкнулся с «Газелью» на границе Пермского края и Свердловской области, в результате чего погиб 33-летний футболист Евгений Ситников, также серьезно пострадали спортсмены Кирилл Кочетков, Кирилл Мельников и Денис Федорычев.

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#Происшествия#Спорт#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Футбол#Гибель человека#Григорий Орлов
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