ФК «Урал» выразил соболезнования семье погибшего в ДТП тагильского футболиста

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В посте в Telegram-канале ФК представители клуба вспомнили последние матчи с участием Ситникова, которые вызвали у зрителей массу эмоций.
Тогда мы с удовольствием разделили атмосферу радости и счастья с нашими соседями. Теперь же мы вместе разделяем скорбь, — говорится в публикации.
О самом ДТП сообщалось ранее. Автомобиль с четырьмя футболистами столкнулся с «Газелью» на границе Пермского края и Свердловской области, в результате чего погиб 33-летний футболист Евгений Ситников, также серьезно пострадали спортсмены Кирилл Кочетков, Кирилл Мельников и Денис Федорычев.