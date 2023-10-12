ФК «Урал» выразил соболезнования семье погибшего в ДТП тагильского футболиста

О самом ДТП сообщалось ранее. Автомобиль с четырьмя футболистами столкнулся с «Газелью» на границе Пермского края и Свердловской области, в результате чего погиб 33-летний футболист Евгений Ситников, также серьезно пострадали спортсмены Кирилл Кочетков, Кирилл Мельников и Денис Федорычев.