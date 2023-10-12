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В ГИБДД озвучили подробности аварии с гибелью футболиста из Нижнего Тагила

В ГИБДД озвучили подробности аварии с гибелью футболиста из Нижнего Тагила

12 октября 2023, 09:50
Фото: ГИБДД Пермского края
В ГИБДД рассказали об автоаварии на востоке Пермского края, в которой погиб футболист из Нижнего Тагила Евгений Ситников.

ДТП произошло на 25-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Водитель автомобиля Lada с четырьмя спортсменами по неизвестной причине выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Футболисты ФК «Уралец ТС» Денис Федорочев, Кирилл Мыльников и Кирилл Кочетов пострадали, их одноклубник Евгений Ситников погиб — информацию об этом ранее подтвердили в футбольном клубе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе пермского управления ГИБДД.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#ГАИ#Несчастный случай#Госавтоинспекция#Смертельное дтп#Григорий Орлов
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