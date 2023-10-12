В ГИБДД озвучили подробности аварии с гибелью футболиста из Нижнего Тагила

ДТП произошло на 25-м километре автодороги Горнозаводск — граница Свердловской области. Водитель автомобиля Lada с четырьмя спортсменами по неизвестной причине выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Футболисты ФК «Уралец ТС» Денис Федорочев, Кирилл Мыльников и Кирилл Кочетов пострадали, их одноклубник Евгений Ситников погиб — информацию об этом ранее подтвердили в футбольном клубе.