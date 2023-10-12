Мэрия Екатеринбурга судится со «Стройтэком» из-за долгов

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Компания «Стройтэк» задолжала городской администрации оплату арендованного участка, рассказали Ура.ру в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
При этом выручка компании в 2022 году составила более четырех миллиардов рублей. Об этом известно из данных сервиса СБИС. Кроме того, «Стройтэк» часто участвует в торгах. Так, в мае 2023 года организация выиграла тендер на возведение здания новой школы.
Напомним, администрация Екатеринбурга подала в суд на организацию «Инвестторгстрой», которая принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» из-за долгов по аренде участка, сумма которых превышает 120 тысяч рублей.