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Мэрия Екатеринбурга судится со «Стройтэком» из-за долгов

Мэрия Екатеринбурга судится со «Стройтэком» из-за долгов

12 октября 2023, 11:40
Фото: Midjourney
Администрация Екатеринбурга подала в суд на строительную компанию «Стройтэк». Сумма иска составляет 2,7 миллиона рублей.

Компания «Стройтэк» задолжала городской администрации оплату арендованного участка, рассказали Ура.ру в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

При этом выручка компании в 2022 году составила более четырех миллиардов рублей. Об этом известно из данных сервиса СБИС. Кроме того, «Стройтэк» часто участвует в торгах. Так, в мае 2023 года организация выиграла тендер на возведение здания новой школы.

Напомним, администрация Екатеринбурга подала в суд на организацию «Инвестторгстрой», которая принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» из-за долгов по аренде участка, сумма которых превышает 120 тысяч рублей.

Мэрия Екатеринбурга судится с ТРЦ «Гринвич» из-за 120 тысяч рублей
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