Мэрия Екатеринбурга судится со «Стройтэком» из-за долгов

При этом выручка компании в 2022 году составила более четырех миллиардов рублей. Об этом известно из данных сервиса СБИС. Кроме того, «Стройтэк» часто участвует в торгах. Так, в мае 2023 года организация выиграла тендер на возведение здания новой школы.