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В Екатеринбурге пойман владелец садовой нарколаборатории

В Екатеринбурге пойман владелец садовой нарколаборатории

12 октября 2023, 06:33
Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых
Владельца нарколаборатории поймали в Екатеринбурге. У фигуранта уголовного дела сыщики изъяли 2 кг мефедрона и 29 кг прекурсоров.

Приговор 39-летнему мужчине уже вынесен. Ему назначено лишение свободы на срок 17,5 лет со штрафом сто тысяч рублей. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в 2016 году мужчину уже привлекали к ответственности за подобное. Из тюрьмы он вышел два года назад и снова взялся за старое.

В 2022 году мужчина арендовал дачу в садах и стал там варить наркотики. Отмечается, что у мужчины есть высшее образование — он окончил один из самых престижных вузов Екатеринбурга, сообщили в ГУ МВД.

Уголовное дело состояло из трех томов, вел его заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД по Свердловской области подполковник юстиции Дмитрий Гусев. Действия осужденного расценены, как особо опасный рецидив, — добавил Валерий Горелых.
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#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Штраф#Лишение свободы#МВД#Екатеринбург#Рецидив#Дарья Сорокина#Нарколаборатория#Мефедрон
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