В Екатеринбурге пойман владелец садовой нарколаборатории

Приговор 39-летнему мужчине уже вынесен. Ему назначено лишение свободы на срок 17,5 лет со штрафом сто тысяч рублей. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в 2016 году мужчину уже привлекали к ответственности за подобное. Из тюрьмы он вышел два года назад и снова взялся за старое.