В Екатеринбурге пойман владелец садовой нарколаборатории

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Приговор 39-летнему мужчине уже вынесен. Ему назначено лишение свободы на срок 17,5 лет со штрафом сто тысяч рублей. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в 2016 году мужчину уже привлекали к ответственности за подобное. Из тюрьмы он вышел два года назад и снова взялся за старое.
В 2022 году мужчина арендовал дачу в садах и стал там варить наркотики. Отмечается, что у мужчины есть высшее образование — он окончил один из самых престижных вузов Екатеринбурга, сообщили в ГУ МВД.
Уголовное дело состояло из трех томов, вел его заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД по Свердловской области подполковник юстиции Дмитрий Гусев. Действия осужденного расценены, как особо опасный рецидив, — добавил Валерий Горелых.