tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

До декабря Минобороны планирует призвать на службу более 600 екатеринбуржцев

Более 600 мужчин из Екатеринбурга возьмут в руки оружие в осенний призыв

17 октября 2023, 09:53
Фото: 1MI

До декабря Минобороны планирует призвать на службу более 600 екатеринбуржцев

В ходе осенней призывной кампании, которая продлится с октября по конец декабря, Минобороны рекрутирует более 600 жителей Екатеринбурга.

Ожидается, что на Екатеринбург придется 21,8% от общего числа новобранцев, которые будут призваны из Свердловской области. Отправка военнослужащих из уральской столицы в воинские части завершится 25 декабря, сообщает агентство URA.ru со ссылкой на прошедшее заседание городской комиссии по безопасности жизнедеятельности при мэрии.

Ранее сообщалось, что по сравнению с 2022 годом в Свердловской области в 40 раз выросло количество уклонистов от военной службы.

В осенний призыв на службу хотят призвать более трех тысяч свердловчан
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать пропавшего в ЛНР свердловского военного обратилась к КадыровуПрощание с погибшим из-за угона вертолета военным прошло в ЕкатеринбургеВ осенний призыв на службу хотят призвать более трех тысяч свердловчан
#Военные#Призыв#Военнослужащие#Служба#Екатеринбург#Осенний призыв#Григорий Орлов#Весенний призыв
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Вчера, 07:18
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00