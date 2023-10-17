Более 600 мужчин из Екатеринбурга возьмут в руки оружие в осенний призыв

Ожидается, что на Екатеринбург придется 21,8% от общего числа новобранцев, которые будут призваны из Свердловской области. Отправка военнослужащих из уральской столицы в воинские части завершится 25 декабря, сообщает агентство URA.ru со ссылкой на прошедшее заседание городской комиссии по безопасности жизнедеятельности при мэрии.