Новые окна в тагильской школе-интернате для глухих и слабослышащих обойдутся дешевле

ООО торгово-производственная фирма «Новатор» зарегистрирована в Челябинске в 2017 году и занимается производством строрительно-монтажных работ. Директор организации — Сергей Борисенко. За время работы фирма выступала подрядчиком в 51 госконтракте на общую сумму в 46,3 миллиона рублей, выполняя заказы для Югорской городской больницы, межрайонной больницы №5, Морткинской СОШ и других.