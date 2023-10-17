Новые окна в тагильской школе-интернате для глухих и слабослышащих обойдутся дешевле

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Всего на тендер заявилось девять организаций. Наименьшую сумму за установку окон предложило ООО ТПФ «Новатор», снизив начальную цену контракта с 3,46 миллиона до 2,61 миллиона.
Сдать объект заказчику необходимо в течение 50 дней с даты заключения контракта. Всего в здании появятся 108 новых оконных конструкций с поворотно-откидными створками. Также в договоре прописаны и другие работы: установка отливов и подоконников, отделка внутренних и наружных откосов.
ООО торгово-производственная фирма «Новатор» зарегистрирована в Челябинске в 2017 году и занимается производством строрительно-монтажных работ. Директор организации — Сергей Борисенко. За время работы фирма выступала подрядчиком в 51 госконтракте на общую сумму в 46,3 миллиона рублей, выполняя заказы для Югорской городской больницы, межрайонной больницы №5, Морткинской СОШ и других.