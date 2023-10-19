В Свердловской области ускоряется инфляция

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Потребительские цены в регионе в сентябре возросли на 0,9%, с начала 2023 года — на 4,5%, сообщает Свердловскстат.
К примеру, цены на продовольственные товары в регионе за прошлый месяц выросли на 0,8%, с начала года — на 1,9%. Непродовольственные товары в сентябре увеличились в цене на 1,3%, с начала года — на 4,3%.
При этом стоимость услуг в Свердловской области за прошлый месяц выросли на 0,6%, с начала года — на 8,4%.