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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Инфляция ускорилась в Свердловской области

В Свердловской области ускоряется инфляция

19 октября 2023, 10:21
Фото: 1MI

Инфляция ускорилась в Свердловской области

Инфляция в Свердловской области в сентябре составила 0,9%, с начала года — 4,5%, отмечается ускорение.

Потребительские цены в регионе в сентябре возросли на 0,9%, с начала 2023 года — на 4,5%, сообщает Свердловскстат.

К примеру, цены на продовольственные товары в регионе за прошлый месяц выросли на 0,8%, с начала года — на 1,9%. Непродовольственные товары в сентябре увеличились в цене на 1,3%, с начала года — на 4,3%.

При этом стоимость услуг в Свердловской области за прошлый месяц выросли на 0,6%, с начала года — на 8,4%.

Годовая инфляция в Свердловской области возросла до 5,85%
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#Экономика#Свердловская область#Услуги#Инфляция#Дарья Сорокина#Потребительские цены#Продовольственные товары#Непродовольственные товары
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