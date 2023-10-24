Несколько классов в школе Первоуральска отправлены на карантин из-за стригущего лишая

Posted 24 октября, 10:30
Published 24 октября, 10:30
Modified 24 октября, 14:18
Updated 24 октября, 14:18
Это дети из двух семей. Теперь в каждом из учебных классов, в которых обучались ребята, ввели карантин. Ранее появлялась информация о 129 заболевших детях, в Минздраве назвали эти данные фейком.
Отмечается, что стригущий лишай — инфекционное грибковое поражение кожи и ее придатков. От болезни страдают волосы и ногти.
Это заразное заболевание, от которого могут страдать люди всех возрастов. Но чаще всего им болеют дети в возрасте от 4 до 15 лет.