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Posted 24 октября, 10:30

Published 24 октября, 10:30

Modified 24 октября, 14:18

Updated 24 октября, 14:18

В Первоуральске пятеро детей подхватили в школе лишай

Несколько классов в школе Первоуральска отправлены на карантин из-за стригущего лишая

24 октября 2023, 10:30
Фото: Midjourney

В Первоуральске пятеро детей подхватили в школе лишай

Минздрав назвал число детей, которые подхватили стригущий лишай в школе №1 Первоуральска. Все они учатся в разных классах.

Это дети из двух семей. Теперь в каждом из учебных классов, в которых обучались ребята, ввели карантин. Ранее появлялась информация о 129 заболевших детях, в Минздраве назвали эти данные фейком.

Отмечается, что стригущий лишай — инфекционное грибковое поражение кожи и ее придатков. От болезни страдают волосы и ногти.

Это заразное заболевание, от которого могут страдать люди всех возрастов. Но чаще всего им болеют дети в возрасте от 4 до 15 лет.

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#Происшествия#Первоуральск#Дети#Минздрав#Карантин#Волосы#Дарья Сорокина#Стригущий лишай#Ногти#Заразное заболевание
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