«По пути из школы»: 12-летний ребенок пропал в Екатеринбурге

Posted 24 октября, 12:30
Published 24 октября, 12:30
Modified 24 октября, 13:55
Updated 24 октября, 13:55
Местонахождение мальчика остаётся неизвестным. Его рост 145 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.
На момент пропажи был одет в школьную форму, коричневую куртку. С собой у Нурислава был рюкзак и сумка для сменой обуви. Вероятно, мальчик пропал по пути из школы.
Поисками занимается отдел полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, нужно обратиться по телефонам: 8(343)356-42-11 либо 102 (02).