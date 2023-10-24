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Posted 24 октября, 12:30

Published 24 октября, 12:30

Modified 24 октября, 13:55

Updated 24 октября, 13:55

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего школьника

«По пути из школы»: 12-летний ребенок пропал в Екатеринбурге

24 октября 2023, 12:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнего школьника

23 октября в Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал 12-летний Нурислам Адылжанов. Мальчик не вернулся домой из школы.

Местонахождение мальчика остаётся неизвестным. Его рост 145 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.

На момент пропажи был одет в школьную форму, коричневую куртку. С собой у Нурислава был рюкзак и сумка для сменой обуви. Вероятно, мальчик пропал по пути из школы.

Поисками занимается отдел полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, нужно обратиться по телефонам: 8(343)356-42-11 либо 102 (02).

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#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Полиция#Екатеринбург#Инцидент#Артур Муравьев
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