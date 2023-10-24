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Posted 24 октября, 09:12

Published 24 октября, 09:12

Modified 24 октября, 09:14

Updated 24 октября, 09:14

От транспортного налога освобождены участники СВО из Свердловской области

Участников СВО из Свердловской области освободили от налога на транспорт

24 октября 2023, 09:12
Фото: 1MI

От транспортного налога освобождены участники СВО из Свердловской области

Участники спецоперации от Свердловской области освобождены от уплаы налога на транспорт.

Такую меру приняли депутаты Заксобрания региона, сообщает ЕАН.

Таким образом, отныне военные могут не платить налог на один легковой автомобиль с мощностью от 100 до 200 лошадиных сил. Мера будет действительна до 2025 года.

Решение было принято единогласно всеми депутатами, Которых на заседании было 43. Также местный парламент освободил от транспортного налога туристические организации, предлагающие гражданам для аренды мотоциклы, квадроциклы или яхты.

Ранее в Госдуме депутат предлагали освободить мобилизованных и контрактников от ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.

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