Жительница Екатеринбурга вернула деньги за импортный самокат

Тогда Ксения обратилась в суд и потребовала вернуть ей деньги. В результате договор купли-продажи был расторгнут. Женщина получила обратно 44 600 рублей, а также неустойку в размере этой же суммы. Помимо этого, ей заплатили пять тысяч рублей в качестве компенсации.