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Posted 25 октября, 12:53

Published 25 октября, 12:53

Modified 25 октября, 16:51

Updated 25 октября, 16:51

Жительница Екатеринбурга вернула двукратную стоимость самоката после его поломки

Жительница Екатеринбурга вернула деньги за импортный самокат

25 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга вернула двукратную стоимость самоката после его поломки

В Екатеринбурге женщина вернула деньги за купленный самокат, который был завезен в Россию параллельным импортом.

Ксения купила самокат на «Яндекс Маркете» в июне прошлого года. Она потратила 44 600 рублей. В документах указано, что гарантийный срок на самокат — один год, а гарантия на батарею — полгода, сообщает свердловский облсуд.

Через три месяца после покупки самокат сломался. Ксения направила в адрес ООО «Сириус» претензию, но продавец отказал ей, оперируя тем, что они — не магазин.

Тогда Ксения пошла в сервисный центр, чтобы самокат хотя бы починили. Но тоже получила отказ из-за отсутствия в России импортной детали. Так покупательница узнала, что самокат завезли в страну параллельным импортом, о чем ей ранее не сообщали.

Тогда Ксения обратилась в суд и потребовала вернуть ей деньги. В результате договор купли-продажи был расторгнут. Женщина получила обратно 44 600 рублей, а также неустойку в размере этой же суммы. Помимо этого, ей заплатили пять тысяч рублей в качестве компенсации.

А с ответчика еще и взыскали штраф — 47 100 рублей. Юрлицо пыталось обжаловать решение, и тогда судебная коллегия изменила решение, увеличив размер неустойки до 50 тысяч рублей.

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#Экономика#Суд#Деньги#Импорт#Неустойка#Екатеринбург#Самокат#Гарантия#Дарья Сорокина
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