Жительница Екатеринбурга вернула деньги за импортный самокат

Posted 25 октября, 12:53
Published 25 октября, 12:53
Modified 25 октября, 16:51
Updated 25 октября, 16:51
Ксения купила самокат на «Яндекс Маркете» в июне прошлого года. Она потратила 44 600 рублей. В документах указано, что гарантийный срок на самокат — один год, а гарантия на батарею — полгода, сообщает свердловский облсуд.
Через три месяца после покупки самокат сломался. Ксения направила в адрес ООО «Сириус» претензию, но продавец отказал ей, оперируя тем, что они — не магазин.
Тогда Ксения пошла в сервисный центр, чтобы самокат хотя бы починили. Но тоже получила отказ из-за отсутствия в России импортной детали. Так покупательница узнала, что самокат завезли в страну параллельным импортом, о чем ей ранее не сообщали.
Тогда Ксения обратилась в суд и потребовала вернуть ей деньги. В результате договор купли-продажи был расторгнут. Женщина получила обратно 44 600 рублей, а также неустойку в размере этой же суммы. Помимо этого, ей заплатили пять тысяч рублей в качестве компенсации.
А с ответчика еще и взыскали штраф — 47 100 рублей. Юрлицо пыталось обжаловать решение, и тогда судебная коллегия изменила решение, увеличив размер неустойки до 50 тысяч рублей.