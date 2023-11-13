Совершенствование мусорной реформы в Свердловской области наращивает обороты

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Начало 2010-х годов в Свердловской области ознаменовалось вводом в эксплуатацию стразу трех мусоросортировочных комплексов: в Екатеринбурге (МСК «Широкореченский»), в Первоуральске и в Каменске-Уральском. Существующие на тот момент технологии позволяли отсортировывать около 10% полезных фракций из общего потока отходов.
Например, МСК «Широкореченский» был запущен в декабре 2011 года. На его строительство из бюджета Екатеринбурга было задействовано более 260 млн рублей. При мощности 230 тысяч тонн ТКО он ежегодно генерировал убыток в размере более 35 млн рублей.
Аналогичная ситуация при вводе в эксплуатацию сложилась и на других комплексах. Они требовали постоянного вложения из областного и местных бюджетов. Учитывая отсутствие развитой отрасли переработки и низкое качество сортировки, часть из полученных вторичных ресурсов приходилось утилизировать обычным путем — на полигонах.
Региональные власти на фоне такого эффекта начали искать другие варианты. В 2013 году в правительстве Свердловской области обсуждался вопрос о переходе на термическую утилизацию отходов. Изучив опыт Японии, на Среднем Урале планировалось создать целую сеть мусоросжигательных заводов. Партнером мог стать Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering CO LTD. Компания предлагала за 40 лет изменить отрасль обращения ТКО. Однако затраты оценивались в сумму более 100 млрд рублей. Так, строительство только первого мусоросжигательного завода в 2013 году обошлось бы в 4,5 млрд.
По задумке, завод мощностью 300 тонн в сутки требовал 800 тыс. рублей в день на покрытие затрат. В годовом исчислении — 295,65 млн рублей. Выработанные тепловая и электроэнергия снизили бы эти затраты несущественно, так как дополнительная генерация Свердловской области была не нужна. Также массовое размещение мусоросжигательных заводов могло натолкнуться на волну протеста. Мусоросжигание в законодательных и нормативных актах в тот период еще не было «легализовано».
Девятизначные цифры затрат и почти полувековой период перехода на новую систему обращения с ТКО власти не устроили. Правительство региона вплотную приступило к изучению потоков ТКО и определению новой стратегии развития. В этот момент проблема обращения с мусором стала федеральной повесткой. В 2016 году в регионе впервые была принята Территориальная схема обращения с ТКО. Это, пожалуй, отправная точка реформирования отрасли в Свердловской области.
Средний Урал был разделен на три административно-производственных объединения (север, восток и юго-запад). Именно для них впоследствии и были выбраны три региональных оператора по обращению с отходами. С 1 января 2019 года Свердловская область перешла на новую систему и реализует региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология».
Только за первый год действия проекта удалось отладить систему вывоза ТКО без сбоев. Два года ушло на увеличение контейнерного парка и парка мусоровозов. Остро встал вопрос по созданию современной мусоросортировочной и полигонной инфраструктуры, — неоднократно отмечал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
На сегодняшний день захоронение ТКО в Свердловской области осуществляется на 33 полигонах. Большинство из них введены в эксплуатацию в 60–70-е годы прошлого века. К 2019 году из схемы потоков ТКО были исключены более 200 несанкционированных свалок, которые использовались как традиционные места захоронения отходов.
Особенностью реформы системы обращения с ТКО в Свердловской области является создание целостной системы, что называется от «мусорного ведра» до обработки и утилизации. Мы не находимся в явных передовиках, но и не в середнячках или аутсайдерах. Учитывая опыт других регионов, мы не ходим по «граблям», а четко представляем, что нужно делать и сколько это потребует времени и средств, — рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Сегодня в Свердловской области работают 4 мусоросортировочных комплекса (в Екатеринбурге, Алапаевске, Лесном, Каменске-Уральском). Их общая мощность — 272 тысяч тонн мусора в год. Это всего 18 процентов образуемых в регионе ТКО. На действующих объектах применяется ручная сортировка.
Очевидно, что существующих объектов недостаточно, считают специалисты. Кроме того, технологии, используемые на объектах обращения с ТКО, продолжают модернизироваться. Ставка делается на экологическую безопасность и увеличение их эффективности. Ручная сортировка позволяет выделять около 5-8% от поступаемого на комплекс количества отходов, а уже автоматизированные комплексы увеличивают этот показатель в несколько раз.
Новая система обращения с ТКО невозможна без новых объектов, обеспечивающих выполнение задач, поставленных Президентом по 100-% сортировке и сокращению количества захораниваемых отходов в 2 раза к 2030 году. Всего в Свердловской области необходимо построить 10 мусоросортировочных комплексов, — отметил Егор Свалов.
5 новых технологичных объектов сортировки в Свердловской области уже спроектировано и находится в стадии строительства (в Красноуфимске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Камышлове).
В Нижнем Тагиле подобный объект после запуска в эксплуатацию будет включать в себя новый современный полигон ТКО мощностью 129,5 тысяч тонн отходов в год. Сам же мусоросортировочный комплекс сможет принимать на сортировку до 185 тысяч тонн отходов в год.Также в его состав войдет участок компостирования мощностью до 54 тысяч тонн. Это девять климатических камер, в которых органика будет перерабатываться в интенсивном режиме — за счет поддержания оптимальной температуры и влажности.
Продукты разложения после такой обработки подвергнутся очистке и превратятся в техногрунт. Воздух, выходящий из камер, будет проходить двухступенчатую очистку. Фильтрат, который негативно сказывается на состоянии окружающей среды на устаревших полигонах, также будет проходить глубокую очистку.
Полученная в результате техническая вода будет повторно использоваться в технологическом цикле МСК. При этом она будет такого качества, что в ней можно будет разводить рыбу. Современный и технологичный процесс переработки органики исключит вредное воздействие на почву и атмосферу. Такие же технологии планируется применять и в проекте экокластера для Екатеринбурга.
Войдя в реформу отрасли обращения с ТКО, Свердловская область не стала размениваться на эксперименты. Сегодня у региона четкая стратегия и план. Все необходимые инфраструктурные решения подкреплены инвестиционными программами и соглашениями, — сообщил исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
Продолжается разработка проекта по мусоросортировочному комплексу для Сухого Лога. После определения участка начнутся проектные работы экологического кластера по обращению с ТКО для Екатеринбургской агломерации.
В целом, чем быстрее мы запустим инструменты экономики замкнутого цикла, тем меньше в регионе будет накапливаться отходов, что является одной из приоритетных задач национального проекта «Экология», — подытожил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Все мусоросортировочные комплексы Свердловской области будут использовать самые современные технологии. Это означает переход региона на новый этап обеспечения экологического благополучия.