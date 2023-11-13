Совершенствование мусорной реформы в Свердловской области наращивает обороты

В Нижнем Тагиле подобный объект после запуска в эксплуатацию будет включать в себя новый современный полигон ТКО мощностью 129,5 тысяч тонн отходов в год. Сам же мусоросортировочный комплекс сможет принимать на сортировку до 185 тысяч тонн отходов в год.Также в его состав войдет участок компостирования мощностью до 54 тысяч тонн. Это девять климатических камер, в которых органика будет перерабатываться в интенсивном режиме — за счет поддержания оптимальной температуры и влажности.