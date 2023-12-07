Аж -50 градусов в Нижнем Тагиле, свалки на кладбище, а также яйца, водка и огурцы

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Пользователи TagilCity.ru показали данные о температуре утром 7 декабря. В различных районах Нижнего Тагила смартфоны показывали ниже -30 градусов Цельсия, а в селе Елизаветинское уличный термометр показывал значение в -50 градусов Цельсия.
В конце октября в селе Петрокаменское прошел сбор средств на уборку местного кладбища. Жителям предложили скинуться по 500 рублей на технику для уборки и вывоза мусора, а тем, кто не мог помочь материально, предложили принять участие в субботнике. Эта акция вызвала вопросы у некоторых жителей. Чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru обратился в прокуратуру Пригородного района с просьбой провести проверку. В результате надзорное ведомство не обнаружило нарушений в сборе денег с населения, однако выявило четыре несанкционированные свалки.
Тагильчанин Вячеслав Кроневальд погиб в зоне СВО 2 декабря 2023 года. До сих пор, как рассказывают родственники Вячеслава, его тело не могут забрать с места боя. Территория, где остался боец, подвергается постоянным обстрелам.
За неделю с 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области цены на огурцы и яйца изменились. Стоимость огурцов поднялась на 9,04% и составила в среднем 138,74 рубля за килограмм. Цена на яйца увеличилась на 2,93% и составила в среднем 104,26 рубля за десяток.
Филиал УрФУ в Нижнем Тагиле переводит студентов на дистанционное обучение из-за морозов. Приказ об этом распространяется на все формы обучения и будет действовать до 13 декабря. А вот в других учреждения студентов отправлять на дистант пока не собираются.