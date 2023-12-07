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Published Сегодня, 16:13

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Updated Сегодня, 16:15

Аж -50 градусов в Нижнем Тагиле, свалки на кладбище, а также яйца, водка и огурцы

Аж -50 градусов в Нижнем Тагиле, свалки на кладбище, а также яйца, водка и огурцы

7 декабря 2023, 16:13
Фото: Midjourney
До -50 градусов обнаружили на своих термометрах тагильчане 7 декабря. Прокуратура искала одни нарушения, а нашла четыре незаконные свалки. В Свердловской области подорожали яйца, огурцы и водка, а тагильских студентов отправят на дистант: самое важное, что произошло 7 декабря в Нижнем Тагиле.

Пользователи TagilCity.ru показали данные о температуре утром 7 декабря. В различных районах Нижнего Тагила смартфоны показывали ниже -30 градусов Цельсия, а в селе Елизаветинское уличный термометр показывал значение в -50 градусов Цельсия.

До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
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В конце октября в селе Петрокаменское прошел сбор средств на уборку местного кладбища. Жителям предложили скинуться по 500 рублей на технику для уборки и вывоза мусора, а тем, кто не мог помочь материально, предложили принять участие в субботнике. Эта акция вызвала вопросы у некоторых жителей. Чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru обратился в прокуратуру Пригородного района с просьбой провести проверку. В результате надзорное ведомство не обнаружило нарушений в сборе денег с населения, однако выявило четыре несанкционированные свалки.

Прокуратура искала нарушения в сборе денег с жителей села ГГО, а нашла четыре свалки
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Тагильчанин Вячеслав Кроневальд погиб в зоне СВО 2 декабря 2023 года. До сих пор, как рассказывают родственники Вячеслава, его тело не могут забрать с места боя. Территория, где остался боец, подвергается постоянным обстрелам.

Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
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За неделю с 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области цены на огурцы и яйца изменились. Стоимость огурцов поднялась на 9,04% и составила в среднем 138,74 рубля за килограмм. Цена на яйца увеличилась на 2,93% и составила в среднем 104,26 рубля за десяток.

Огурцы и водка подорожали в Свердловской области
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Филиал УрФУ в Нижнем Тагиле переводит студентов на дистанционное обучение из-за морозов. Приказ об этом распространяется на все формы обучения и будет действовать до 13 декабря. А вот в других учреждения студентов отправлять на дистант пока не собираются.

Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
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До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
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