Аж -50 градусов в Нижнем Тагиле, свалки на кладбище, а также яйца, водка и огурцы

В конце октября в селе Петрокаменское прошел сбор средств на уборку местного кладбища. Жителям предложили скинуться по 500 рублей на технику для уборки и вывоза мусора, а тем, кто не мог помочь материально, предложили принять участие в субботнике. Эта акция вызвала вопросы у некоторых жителей. Чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru обратился в прокуратуру Пригородного района с просьбой провести проверку. В результате надзорное ведомство не обнаружило нарушений в сборе денег с населения, однако выявило четыре несанкционированные свалки.