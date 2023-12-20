Свердловский детсад не покупал конфеты с алкоголем для детей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Ранее появлялась информация, что такую закупку сделали в детсаду «Сказка». В самом детсаду назвали эти утверждения ложными, пишет Ура.ру.
В управлении образования отметили, что вовсе не покупают сладости к празднику. В наличии в детсаду есть только обычные конфеты, без содержания алкоголя, отметили здесь.
На сайте госзакупок ошибочно внесен ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции), в настоящее время ошибка устранена, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на якобы закупку конфет с алкоголем детсад потратил 422 тысячи рублей.
Напомним, что ранее воспитательница вывихнула ребенку руку в детском саду в Екатеринбурге.