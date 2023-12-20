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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В свердловском детском саду опровергли закупку конфет с алкоголем

Свердловский детсад не покупал конфеты с алкоголем для детей

20 декабря 2023, 10:29
Фото: Midjourney

В свердловском детском саду опровергли закупку конфет с алкоголем

В свердловском поселке Арти в детсаду опровергли информацию о том, что они закупали шесть килограмм конфет с алкоголем для детей.

Ранее появлялась информация, что такую закупку сделали в детсаду «Сказка». В самом детсаду назвали эти утверждения ложными, пишет Ура.ру.

В управлении образования отметили, что вовсе не покупают сладости к празднику. В наличии в детсаду есть только обычные конфеты, без содержания алкоголя, отметили здесь.

На сайте госзакупок ошибочно внесен ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции), в настоящее время ошибка устранена, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на якобы закупку конфет с алкоголем детсад потратил 422 тысячи рублей.

Напомним, что ранее воспитательница вывихнула ребенку руку в детском саду в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Дети#Праздник#Госзакупки#Алкоголь#Конфеты#Сладости#Детсад#Дарья Сорокина
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