Баскетболисты из Екатеринбурга одержали победу над «Астаной»

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Свердловчане победили с результатом 74:71. Конец игры был напряженным, там решался исход всего состязания. В результате свердловчане победили. Об этом сообщили в баскетбольном клубе.
Таким образом, свердловские баскетболисты победили уже в третий раз подряд. Главный тренер команды Ростислав Вергун сказал, что очень доволен игрой спортсменов.
Кроме того, он отметил, что игроки проявили свой сильный характер несмотря на то, что «Астана» — серьезный противник.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле состоится Всероссийская зимняя спартакиада. Она пройдет с 9 по 18 февраля.