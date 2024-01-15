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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Спортсмены из Екатеринбурга победили команду «Астана»

Баскетболисты из Екатеринбурга одержали победу над «Астаной»

15 января 2024, 08:34
Фото: пресс-служба БК «Уралмаш»

Спортсмены из Екатеринбурга победили команду «Астана»

БК «Уралмаш» в Екатеринбурге победил команду «Астана». Баскетболисты сразились 14 января на площадке ДИВСа.

Свердловчане победили с результатом 74:71. Конец игры был напряженным, там решался исход всего состязания. В результате свердловчане победили. Об этом сообщили в баскетбольном клубе.

Таким образом, свердловские баскетболисты победили уже в третий раз подряд. Главный тренер команды Ростислав Вергун сказал, что очень доволен игрой спортсменов.

Кроме того, он отметил, что игроки проявили свой сильный характер несмотря на то, что «Астана» — серьезный противник.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле состоится Всероссийская зимняя спартакиада. Она пройдет с 9 по 18 февраля.

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