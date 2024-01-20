Бананы исчезли с полок магазинов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Журналисты посетили несколько магазинов и нашли подтверждения, что дефицит все же есть, пишет Е1. Пустые полки были найдены в «Пятерочке», «Магните» и «Верном». Причем в торговых точках, расположенных в разных частях города.
На нехватку этого фрукта пожаловались и продавцы овощных ларьков. В киоске у ТРЦ «Омега» за килограмм просят 235 рублей. Это на 100 рублей больше, чем в магазинах. Объясняют это перебоями с поставками.
Одна из причин перебоев — беспорядки в Эквадоре. В основном, бананы поставляют оттуда. Из-за режима ЧС сейчас там работа несколько парализована. Все зависит от того, как долго там продлится конфликт.
В управлении Россельхознадзора по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбург бананы поступают не прямиком из Эквадора, а из Москвы и Санкт-Петербурга. Там они проходят через таможню.
В пресс-службе X5 Group подтвердили, что задержки наблюдаются в части «Пятерочек», а также в «Чижике» и «Перекрестке». В «Магните» какие-либо трудности опровергли.
Напомним, что после Нового года в Свердловской области стал дорожать борщевой набор.