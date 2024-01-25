Трамвай №1 в Екатеринбурге может вернуться

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
На данный момент он не довозит пассажиров до последней остановки ВИЗ.
Уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова сообщила, что пришло много жалоб, что два микрорайона остались без трамвая, который соединял ВИЗ с Южным автовокзалом и Вторчерметом.
Оказалось, что там расположены две спецшколы, а трамвай позволял детям удобно добираться до учебного учреждения.
По словам Мерзляковой, первый маршрут может вернуться, когда будут закуплены новые вагоны.
Ранее сообщалось, что трамваи маршрута №3 перестали ездить по Нижнему Тагилу.