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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Татьяна Мерзлякова рассказала о судьбе трамвая №1 в Екатеринбурге

Трамвай №1 в Екатеринбурге может вернуться

25 января 2024, 09:51
Фото: 1MI

Татьяна Мерзлякова рассказала о судьбе трамвая №1 в Екатеринбурге

Жители Верх-Исетского района в Екатеринбурге недовольны изменениями в трамвайном маршруте №1.

На данный момент он не довозит пассажиров до последней остановки ВИЗ.

Уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова сообщила, что пришло много жалоб, что два микрорайона остались без трамвая, который соединял ВИЗ с Южным автовокзалом и Вторчерметом.

Оказалось, что там расположены две спецшколы, а трамвай позволял детям удобно добираться до учебного учреждения.

По словам Мерзляковой, первый маршрут может вернуться, когда будут закуплены новые вагоны.

Ранее сообщалось, что трамваи маршрута №3 перестали ездить по Нижнему Тагилу.

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#Транспорт#Свердловская область#Маршрут#Трамвайные пути#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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