Вице-мэр Екатеринбурга стала учредителем коммерческой компании

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:48
50% компании Фадеева унаследовала в декабре 2023 года. Вице-мэр города сразу доверила свою долю Татьяне Поповой, потому что она сама не имеет полномочий заниматься коммерческими делами. Эти данные опубликованы на сервисе СБИС.
Фадеева занимается координированием отделов мэрии, а также в ее обязанности входит взаимодействие с думой Екатеринбурга.
Формально основная деятельность компании «Предприятие „МДВ Кик“» — торговля продуктами, напитками, табачной продукцией. При этом сейчас она сдает помещения для торговли в аренду. В 2022 году прибыль фирмы составила 3,7 миллиона рублей.
Напомним, в Свердловской области приостановили выпуск газеты «Калининец» в связи с тем, что одним из соучредителей является компания, в состав которой входят иностранные граждане.