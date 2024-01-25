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Вице-мэр Екатеринбурга стала одним из учредителей компании

Вице-мэр Екатеринбурга стала учредителем коммерческой компании

25 января 2024, 04:48
Фото: Midjourney

Вице-мэр Екатеринбурга стала одним из учредителей компании

Заместитель мэра Екатеринбурга Марина Фадеева стала одним из учредителей компании «Предприятие „МДВ Кик“».

50% компании Фадеева унаследовала в декабре 2023 года. Вице-мэр города сразу доверила свою долю Татьяне Поповой, потому что она сама не имеет полномочий заниматься коммерческими делами. Эти данные опубликованы на сервисе СБИС.

Фадеева занимается координированием отделов мэрии, а также в ее обязанности входит взаимодействие с думой Екатеринбурга.

Формально основная деятельность компании «Предприятие „МДВ Кик“» — торговля продуктами, напитками, табачной продукцией. При этом сейчас она сдает помещения для торговли в аренду. В 2022 году прибыль фирмы составила 3,7 миллиона рублей.

Напомним, в Свердловской области приостановили выпуск газеты «Калининец» в связи с тем, что одним из соучредителей является компания, в состав которой входят иностранные граждане.

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