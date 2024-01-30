В Екатеринбурге наградили кондуктора за спасение старушки

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Руководство транспортного парка приняло решение поощрить работницу за ее беспокойство и готовность оказать помощь. События развернулись 19 января, когда Зинаида Леонидовна, пожилая женщина, ушла из дома в полураздетом состоянии. Благодаря внимательности кондуктора трамвая №1, удалось обнаружить страдающую деменцией пенсионерку, сообщает Е1.
Зинаида Леонидовна села в трамвай на улице Волгоградской. Она не смогла ответить на вопросы кондуктора. Во время поездки бабушка несколько раз пыталась выйти на улицу, однако Ольга не допускала этого. Кондуктор проводила пенсионерку до конечной остановки, где ее напоили чаем. В диспетчерской они дождались приезда дочки пенсионерки, которая забрала ее.
Ольга Ведерникова подчеркнула, что многие кондукторы в ее коллективе поступили бы аналогичным образом, так как среди них много заботливых и доброжелательных людей.
А в Полевском недавно произошел обратный случай — там кондуктор вытолкала пассажирку прямо на проезжую часть. Теперь прокуратура проверит перевозчика.