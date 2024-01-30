В Екатеринбурге наградили кондуктора за спасение старушки

Зинаида Леонидовна села в трамвай на улице Волгоградской. Она не смогла ответить на вопросы кондуктора. Во время поездки бабушка несколько раз пыталась выйти на улицу, однако Ольга не допускала этого. Кондуктор проводила пенсионерку до конечной остановки, где ее напоили чаем. В диспетчерской они дождались приезда дочки пенсионерки, которая забрала ее.