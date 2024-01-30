tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Кондуктор получила премию за спасение пенсионерки в трамвае

В Екатеринбурге наградили кондуктора за спасение старушки

30 января 2024, 08:33
Фото: 1MI

Кондуктор получила премию за спасение пенсионерки в трамвае

Кондуктор Ольга Ведерникова, спасшая полураздетую бабушку в трамвае в Екатеринбурге, была награждена премией за свое внимание и заботу.

Руководство транспортного парка приняло решение поощрить работницу за ее беспокойство и готовность оказать помощь. События развернулись 19 января, когда Зинаида Леонидовна, пожилая женщина, ушла из дома в полураздетом состоянии. Благодаря внимательности кондуктора трамвая №1, удалось обнаружить страдающую деменцией пенсионерку, сообщает Е1.

Зинаида Леонидовна села в трамвай на улице Волгоградской. Она не смогла ответить на вопросы кондуктора. Во время поездки бабушка несколько раз пыталась выйти на улицу, однако Ольга не допускала этого. Кондуктор проводила пенсионерку до конечной остановки, где ее напоили чаем. В диспетчерской они дождались приезда дочки пенсионерки, которая забрала ее.

Ольга Ведерникова подчеркнула, что многие кондукторы в ее коллективе поступили бы аналогичным образом, так как среди них много заботливых и доброжелательных людей.

А в Полевском недавно произошел обратный случай — там кондуктор вытолкала пассажирку прямо на проезжую часть. Теперь прокуратура проверит перевозчика.

Водитель автобуса в Екатеринбурге оставил кондуктора на остановке
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге женщина напала на кондуктораВ Сети затравили кондуктора из Самары, которая не имела отношения к коту ТвиксуКондукторам и водителям в Свердловской области запретили выгонять детей в морозы
#Общество#Помощь#Премия#Пенсионерка#Трамвай#Екатеринбург#Кондуктор#Деменция#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
Жильцы сами тушили: спасатели не смогли подъехать к пожару из-за катка в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:56
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Стало известно, кто погиб в ДТП с автобусом с хоккеистами в Свердловской области
Вчера, 11:05