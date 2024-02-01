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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Муниципалитеты Свердловской области получат 18 миллионов на развитие туризма

Губернатор Куйвашев выделил муниципалитетам 18 миллионов рублей на туризм

1 февраля 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney

Муниципалитеты Свердловской области получат 18 миллионов на развитие туризма

Субсидию на туристическую инфраструктуру разделят между собой шесть уральских городов, в том числе Нижний Тагил.

Департамент информполитики сообщает, что средства поступят в рамках программы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области».

Под Кировоградом в 2024 году местные власти продолжат развивать проект «Большая уральская тропа». Деньги из бюджета станут хорошим подспорьем для строительства второго информационного центра для туристов.

В планах администрации Среднеуральска — открытие визит-центра на берегу Исетского озера. В Богдановиче завершится ремонт гостиницы «Первомайская» — она поменяет статус и превратится в семейный мини-отель.

В Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Дегтярске и Среднеуральске, появятся новые туристические указатели. Деньги на свои проекты получит и Дегтярск.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга будут летать самолеты в Китай и ряд других азиатских стран.

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