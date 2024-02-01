Губернатор Куйвашев выделил муниципалитетам 18 миллионов рублей на туризм

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Департамент информполитики сообщает, что средства поступят в рамках программы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области».
Под Кировоградом в 2024 году местные власти продолжат развивать проект «Большая уральская тропа». Деньги из бюджета станут хорошим подспорьем для строительства второго информационного центра для туристов.
В планах администрации Среднеуральска — открытие визит-центра на берегу Исетского озера. В Богдановиче завершится ремонт гостиницы «Первомайская» — она поменяет статус и превратится в семейный мини-отель.
В Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Дегтярске и Среднеуральске, появятся новые туристические указатели. Деньги на свои проекты получит и Дегтярск.
Ранее стало известно, что из Екатеринбурга будут летать самолеты в Китай и ряд других азиатских стран.