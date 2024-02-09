Стали известны подробности задержания мужчин на дороге в Екатеринбурге

После того, как калужанка прислала ему 45 тысяч, мужчина перестал с ней связываться. В полиции возбудили уголовное дело. Вскоре афериста удалось задержать в Екатеринбурге. Сейчас идет проверка, имеет ли он отношение к другим преступлениям.