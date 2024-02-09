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Updated Сегодня, 06:38

Водителя и пассажиров в Екатеринбурге уложили лицом в асфальт силовики из Калуги

Стали известны подробности задержания мужчин на дороге в Екатеринбурге

9 февраля 2024, 06:38
Фото: 1MI

Водителя и пассажиров в Екатеринбурге уложили лицом в асфальт силовики из Калуги

Стали известны подробности о неизвестных, которые задержали автомобилиста и пассажиров в Екатеринбурге и увезли с собой.

Неизвестными оказались силовики из Калужской области. Они прибыли в Екатеринбург за местным жителем, который совершил аферу и обманул женщину из Калуги на 45 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе калужской полиции.

Задержанный опубликовал в интернете объявление о том, что продается сельхозоборудование. Заявлением заинтересовалась жительница Калужской области. После обсуждения условий екатеринбуржец попросил предоплату и пообещал, что товар будет отправлен с помощью транспортной компании.

После того, как калужанка прислала ему 45 тысяч, мужчина перестал с ней связываться. В полиции возбудили уголовное дело. Вскоре афериста удалось задержать в Екатеринбурге. Сейчас идет проверка, имеет ли он отношение к другим преступлениям.

Напомним, задержание произошло 7 февраля 2024 года на перекрестке Белинского — Большакова.

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