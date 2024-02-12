Парк на Уралмаше в Екатеринбурге ждет реконструкция за 180 млн рублей

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
После проведения всех работ здесь заработают колесо обозрения и летний амфитеатр на 150 зрителей.
Во время ремонта специалисты срубят старые деревья и высадят вместо них новые. Войти в парк во время ремонта будет нельзя, пишет «КП-Екатеринбург».
В парке появятся аттракционы, веревочный парк, площадка для волейбола, площадь, детские и спортивные зоны. Ремонтные работы стартуют уже в этом году.
Ранее в Екатеринбурге началась масштабная реконструкция берегов Исети.