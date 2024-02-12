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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Парк на Уралмаше в Екатеринбурге реконструируют до конца 2025 года

Парк на Уралмаше в Екатеринбурге ждет реконструкция за 180 млн рублей

12 февраля 2024, 13:45
Фото: 1MI

Парк на Уралмаше в Екатеринбурге реконструируют до конца 2025 года

В Екатеринбурге за 180 млн рублей реконструируют парк на Уралмаше. Ремонтные работы будут длиться до конца 2025 года.

После проведения всех работ здесь заработают колесо обозрения и летний амфитеатр на 150 зрителей.

Во время ремонта специалисты срубят старые деревья и высадят вместо них новые. Войти в парк во время ремонта будет нельзя, пишет «КП-Екатеринбург».

В парке появятся аттракционы, веревочный парк, площадка для волейбола, площадь, детские и спортивные зоны. Ремонтные работы стартуют уже в этом году.

Ранее в Екатеринбурге началась масштабная реконструкция берегов Исети.

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#Город#Реконструкция#Парк#Уралмаш#Аттракционы#Ремонтные работы#Деревья#Волейбол#Колесо обозрения#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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