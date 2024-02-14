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В Екатеринбурге прилетела глава Центробанка

Эльвира Набиуллина прилетела в Екатеринбург

14 февраля 2024, 07:50
Фото: cbr.ru

В Екатеринбурге прилетела глава Центробанка

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прилетела в Екатеринбург с рабочим визитом.

Она принимает участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», который проводится в гостинице «Хаят Ридженси». Форум длится с 8 февраля. Мероприятия, проводимые в его рамках, завершатся 16 февраля.

Там обсуждаются темы обеспечения безопасности в сфере информтехнологий, цели и возможности развития устойчивости в кибер-среде. Кроме того, там затронут вопросы развития безопасности в кредитной отрасли.

Напомним, что приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле. Он приедет на этой неделе.

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#Экономика#Форум#ЦБ РФ#Экономика России#Екатеринбург#Рабочий визит#Дарья Сорокина
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