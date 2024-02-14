Эльвира Набиуллина прилетела в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Она принимает участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», который проводится в гостинице «Хаят Ридженси». Форум длится с 8 февраля. Мероприятия, проводимые в его рамках, завершатся 16 февраля.
Там обсуждаются темы обеспечения безопасности в сфере информтехнологий, цели и возможности развития устойчивости в кибер-среде. Кроме того, там затронут вопросы развития безопасности в кредитной отрасли.
Напомним, что приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле. Он приедет на этой неделе.