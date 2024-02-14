Роспотребнадзор не изымал воду «Джермук» из оборота после отравления россиянина

На прилавках российских магазинов по-прежнему можно увидеть минеральную воду «Джермук», которая стала причиной гибели мужчины из Владикавказа. Меры по изъятию подозрительных бутылок Роспотребнадзором так и не были проведены. Об этом пишет Mash со ссылкой на свои источники.