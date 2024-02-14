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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Минералка «Джермук», которой отравился человек, остается в российских магазинах

Роспотребнадзор не изымал воду «Джермук» из оборота после отравления россиянина

14 февраля 2024, 14:02
Фото: 1MI

Минералка «Джермук», которой отравился человек, остается в российских магазинах

В России по-прежнему можно приобрести минералку армянского бренда «Джермук», в том числе на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

На прилавках российских магазинов по-прежнему можно увидеть минеральную воду «Джермук», которая стала причиной гибели мужчины из Владикавказа. Меры по изъятию подозрительных бутылок Роспотребнадзором так и не были проведены. Об этом пишет Mash со ссылкой на свои источники.

«Джермук» по-прежнему можно купить на оптовых складах. Также активно продают воду на онлайн-площадках. Некоторые из них даже запустили распродажи этого товара.

Напомним, что владикавказец умер, сделав глоток уксуса, который оказался в купленной бутылке. Как именно он попал туда, неизвестно.

Также предварительно сообщается, что партия, вместе с которой поступила бутылка с отравой, целиком ушла на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов РФ.

Накануне, 13 февраля, Роспотребнадзор заявил о намерении изъять партию производства 28 декабря в стеклянной таре по 0,5 литра.

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#Происшествия#Россия#Роспотребнадзор#Партия#Изъятие#Отравление#Продажа#Минеральная вода#Дарья Бобровицкая
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