Роспотребнадзор не изымал воду «Джермук» из оборота после отравления россиянина

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
На прилавках российских магазинов по-прежнему можно увидеть минеральную воду «Джермук», которая стала причиной гибели мужчины из Владикавказа. Меры по изъятию подозрительных бутылок Роспотребнадзором так и не были проведены. Об этом пишет Mash со ссылкой на свои источники.
«Джермук» по-прежнему можно купить на оптовых складах. Также активно продают воду на онлайн-площадках. Некоторые из них даже запустили распродажи этого товара.
Напомним, что владикавказец умер, сделав глоток уксуса, который оказался в купленной бутылке. Как именно он попал туда, неизвестно.
Также предварительно сообщается, что партия, вместе с которой поступила бутылка с отравой, целиком ушла на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов РФ.
Накануне, 13 февраля, Роспотребнадзор заявил о намерении изъять партию производства 28 декабря в стеклянной таре по 0,5 литра.